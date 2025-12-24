प्रेमिका की महंगी डिमांड और कर्ज ने पढ़े-लिखे युवक को बनाया शातिर चोर—सरकारी अस्पताल से कीमती मेडिकल उपकरण चोरी, पुलिस ने किया पर्दाफाश

Edited By Anil Kapoor,Updated: 24 Dec, 2025 09:06 AM
Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कस्बा बनत में स्थित सरकारी अस्पताल में 8 दिसंबर की रात चोरी हुई थी। पुलिस जांच में मुख्य आरोपी आसिफ और उसके साथी सचिन पकड़े गए। पूछताछ में उन्होंने चोरी की पूरी कहानी कबूल की।
चोरी का तरीका और सामान
दोनों आरोपियों के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलईडी टीवी, कीमती दवाइयां, मेडिकल उपकरण और चोरी में इस्तेमाल की गई कार बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी आसिफ शामली के गांव भाजू का रहने वाला है और बनत क्षेत्र में फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाता था।
अपराध की वजह
पूछताछ में आसिफ ने कबूल किया कि उसकी प्रेमिका के महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल की मांगों को पूरा करने के लिए उसने चोरी का रास्ता अपनाया। महंगे गिफ्ट, घूमने-फिरने और दिखावे की जिंदगी के चलते उस पर कर्ज बढ़ता चला गया और उसने अपराध का सहारा लिया।
चोरी की रात
8 दिसंबर की रात, आसिफ और सचिन ने मिलकर सरकारी अस्पताल में घुसकर कीमती मेडिकल उपकरण, दवाइयां और अन्य सामान चोरी कर लिया। अगले दिन सुबह जब अस्पताल प्रशासन को चोरी का पता चला तो हड़कंप मच गया।
पुलिस की कार्रवाई
अदर्श मंडी थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की मदद से लगातार दबिश दी। तकनीकी जांच और लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस के कब्जे से चोरी का पूरा सामान, चोरी में इस्तेमाल की गई कार और कई एलईडी टीवी बरामद किए गए।
आगे की जांच
एएसपी सिटी सुमित शुक्ला ने बताया कि दोनों आरोपी पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और यह पता लगा रही है कि कहीं आरोपी किसी और चोरी की वारदात में तो शामिल नहीं हैं।