जबरन कपड़े उतारे, बैड टच किया और फिर शारीरिक...डांस टीचर ने की छात्रा के साथ गंदी करतूत

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक टीचर ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और अपनी छात्रा के साथ गंदा काम किया...

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक टीचर ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और अपनी छात्रा के साथ गंदा काम किया। उसकी इस दरिंदगी के बाद छात्रा सदमे में चली गई और गुमसुम रहने लगी। जब परिवार वालों ने उससे उसकी इस चुप्पी का कारण पूछा तो उसने रोते हुए अपने टीचर की दरिंदगी की सारी वारदात परिजनों को बताई।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, मामला गाजियाबाद कमिश्नरी के लिंक रोड थाना क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही एक 17 साल की लड़की डांस सीखना चाहती थी। 10 नवंबर को उसने डांस क्लास जाना शुरू किया था। वो खुशी-खुशी डांस क्लास लगाने गई। लेकिन, कुछ दिनों बाद गुमसुम रहने लगी। एक दिन लड़की की मां ने बेटी को परेशान देखकर उसके मन से डर को निकाला और उसके गुमसुम रहने की वजह को पूछ लिया। इस बात पर छात्रा रोने लगीं। किसी तरह उसकी मां ने अपनी बेटी को संभाला और उसे चुप कराया।

डांस टीचर ने की दरिंदगी

छात्रा ने अपनी मां को सारी आपबीती बताई। उसने बताया कि डांस टीचर ने उसके साथ दरिंदगी की है। उसने बताया कि डांस टीचर उसे डांस सिखाने के नाम पर फिजिकली टॉर्चर करता है। उसके निजी अंगों को छूता है और एक दिन तो उसके कपड़े भी उतार दिए थे। छात्रा ने बताया कि डांस टीचर एक दिन उसे एक होटल ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसके बाद उसने छात्रा को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। इसी वजह से छात्रा गुमसुम रहने लगी।

शारीरिक संबंध बनाने का बना रहा था दबाव

छात्रा ने परिजनों को बताया कि आरोपी टीचर उसके साथ बार-बार गंदी हरकते करता था। वो उसे लगातार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। जब परिवार वालों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत थाने में जाकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई और टीचर पर कार्रवाई की मांग की। वहीं, पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया।