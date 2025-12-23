Main Menu

बाथरूम में नहा रहे थे Husband-wife, बहुत देर तक नहीं आई कोई आवाज, पड़ोसियों को हुआ शक तो तोड़ा दरवाज़ा, खुलते ही जो सामने दिखा... पुलिस भी सन्न....

Edited By Purnima Singh,Updated: 23 Dec, 2025 08:10 PM

bodies of husband and wife found in bathroom

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के मोहल्ला गुरुकुलपुरम में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। किराए के मकान के बाथरूम में पति-पत्नी के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में गैस गीजर से गैस रिसाव के कारण दम घुटने से...

पीलीभीत : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के मोहल्ला गुरुकुलपुरम में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। किराए के मकान के बाथरूम में पति-पत्नी के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में गैस गीजर से गैस रिसाव के कारण दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है।

मृतकों की पहचान हरजिंदर सिंह (42) और उनकी पत्नी रेनू सक्सेना (40) के रूप में हुई है। हरजिंदर सिंह जिले के डीआरडीए विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। दोनों की शादी को लगभग पांच वर्ष हो चुके थे और वे मोहल्ला गुरुकुलपुरम में किराए के मकान में रह रहे थे।

बाथरूम अंदर से बंद, लगा हुआ था गीजर 
जानकारी के अनुसार, रविवार रात दोनों बाथरूम में गए थे, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आए। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। हरजिंदर सिंह पूरी तरह कपड़े और जूते पहने हुए थे, जबकि रेनू नहाने की अवस्था में थीं। बाथरूम में गैस गीजर और सिलेंडर लगा हुआ था, जिससे गैस लीक होने और ऑक्सीजन की कमी के चलते दम घुटने की आशंका जताई जा रही है।

पड़ोसियों को हुआ शक, पुलिस को दी सूचना
शाम के समय पड़ोसियों ने छत पर कपड़े सूखते देख रेनू को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हरजिंदर को कॉल किया गया, पर उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। संदेह होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां दोनों के शव बरामद हुए। 

महिला के हाथ में फ्रैक्चर
जांच के दौरान सामने आया कि रेनू के बाएं हाथ में फ्रैक्चर था और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। पुलिस का अनुमान है कि घायल हाथ के कारण हरजिंदर सिंह अपनी पत्नी को नहलाने में मदद कर रहे थे। इसी दौरान बंद बाथरूम में गैस गीजर से रिसाव हुआ और वेंटिलेशन न होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गई, जो दोनों की मौत का कारण बनी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार
मौके पर एएसपी विक्रम दहिया और सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी भी पहुंचे। एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गैस गीजर से गैस रिसाव के कारण दम घुटने से मौत की आशंका है। हालांकि, वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक सैंपल भी जुटाए हैं।

