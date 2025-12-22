ठंड में आने वाले फरियादियों के लिए रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था करें, सीएम योगी ने दिए निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठंड में आने वाले फरियादियों के लिए रैन बसेरों में ठहरने की व्यवस्था करें...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठंड में आने वाले फरियादियों के लिए रैन बसेरों में ठहरने की व्यवस्था करें। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्‍यमंत्री योगी ने आज सुबह यहां पांच कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर ‘जनता दर्शन' किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए फरियादियों से मुलाकात की। योगी ने उनकी समस्याएं सुनीं और प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिये निर्देश दिये।

'फरियादियों को रैन बसेरों में सुविधा मिले'

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में तो ‘जनता दर्शन' में फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचते ही हैं, लखनऊ में होने वाले ‘जनता दर्शन' में भी बड़ी संख्या में फरियादी आते हैं। उन्होंने कहा कि ‘जनता दर्शन' में शामिल होने के लिए एक दिन पहले रात में ही फरियादी राजधानी पहुंच जाते हैं। उन्‍होंने कहा कि यहां आने वाले फरियादी रैन बसेरों में रूकें, सरकार ने रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था की है। योगी ने लखनऊ प्रशासन को निर्देश दिया कि वे समय-समय पर रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहें और यह सुनिश्चित करें कि फरियादियों को रैन बसेरों में सुविधा मिले और यहां रहने वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सीएम योगी ने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय ठंड काफी पड़ रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि पहले उनके जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। प्रशासन स्तर पर हर समस्याओं का निराकरण कराया जा रहा है। योगी ने सभी जिलाधिकारी, पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया कि प्रतिदिन जनता की समस्याएं सुनें और उनका निराकरण कराएं, जिससे उन्हें ठंड के मौसम में लखनऊ न आना पड़े। ‘जनता दर्शन' में कुछ फरियादी इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर भी पहुंचे थे। इस पर मुख्यमंत्री ने उनका प्रार्थना पत्र लिया और कहा कि आप अस्पताल से एस्टीमेट बनवाकर दीजिए।

'इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही सरकार'

सीएम योगी ने कहा, सरकार पहले दिन से ही इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार का संकल्प है कि इलाज के अभाव में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। ‘जनता दर्शन' में जमीन कब्जे के मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए इसकी जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धान खरीद के मामलों को लेकर पहुंचे किसानों की शिकायत सुनकर मुख्‍यमंत्री ने तत्काल संबंधित प्रशासन को समाधान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का निदान ही सरकार की प्राथमिकता है।