'दोनों मुझे मार डालेंगे!'—'10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी' फेम शादाब जकाती पर सनसनीखेज आरोप, थाने से सोशल मीडिया तक मचा बवाल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 02 Jan, 2026 01:51 PM

Meerut News: सोशल मीडिया पर '10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी' डायलॉग से मशहूर हुए इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार मामला मेरठ के थाना इंचोली तक पहुंच गया है, जहां उनकी एक महिला सहकर्मी के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

पति ने लगाए गंभीर आरोप
महिला के पति का आरोप है कि शादाब जकाती काम के बहाने उसकी पत्नी को कई-कई दिनों तक बाहर ले जाते हैं। उसने दावा किया कि शादाब और उसकी पत्नी मिलकर उसे जान से मारने की साजिश भी रच रहे हैं। इन आरोपों के बाद परिवार में तनाव बढ़ गया और मामला सीधे पुलिस तक पहुंच गया। शिकायत के दौरान थाने में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही।

पत्नी ने वीडियो जारी कर आरोपों को नकारा
पति की शिकायत के बाद महिला ने खुद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला ने पति के सभी आरोपों को झूठा बताया। उसने कहा कि उसका पति शराब पीने का आदी है और बिना वजह शक करता रहता है। महिला ने यह भी कहा कि वह शादाब जकाती के साथ मिलकर सोशल मीडिया वीडियो बनाती है, जिससे घर का खर्च चलता है और परिवार की आर्थिक हालत सुधरी है। महिला ने पति पर घरेलू विवाद बढ़ाने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया।

पुलिस ने शुरू की जांच
पूरा मामला मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र का है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत सुनने के बाद जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी विवादों में रह चुके हैं शादाब जकाती
गौरतलब है कि शादाब जकाती इससे पहले भी विवादों में घिर चुके हैं। नवंबर 2025 में एक वीडियो को लेकर उन पर नाबालिग बच्ची के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

जांच के बाद होगी कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी आरोप को सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

