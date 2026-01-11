Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • हैवान पिता; अपने ही डेढ़ साल के इकलौते बेटे की गला दबाकर की हत्या, फिर शव के साथ जो किया जानकर उड़ जाएंगे होश

हैवान पिता; अपने ही डेढ़ साल के इकलौते बेटे की गला दबाकर की हत्या, फिर शव के साथ जो किया जानकर उड़ जाएंगे होश

Edited By Pooja Gill,Updated: 11 Jan, 2026 12:36 PM

a savage father strangled his only one and a half year old son

बांदा: बांदा जिले में पैलानी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पिता हैवान बन गया और अपने ही डेढ़ साल के बच्चे...

बांदा: बांदा जिले में पैलानी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पिता हैवान बन गया और अपने ही डेढ़ साल के बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव के साथ जो किया जानकार पुलिस के भी रौंगटे खड़े हो गए। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

अब जानिए पूरा मामला 
बांदा सदर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) राजवीर सिंह गौर ने बताया कि पैलानी क्षेत्र के पचकौरी गांव में अपने मायके में रह रही एक महिला ने सात जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि पांच जनवरी की रात उसके डेढ़ साल के बेटे कार्तिक को उसका पति राजेंद्र कहीं लेकर चला गया। इसी प्राथमिकी के आधार पर फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के धनुहन डेरा निवासी राजेंद्र (32) को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने कार्तिक की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को यमुना नदी में फेंक दिया है।

PunjabKesari
शव की तलाश अभी भी जारी 
सीओ ने बताया कि राजेंद्र की निशानदेही पर नदी में शव की तलाश की जा रही है, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से सफलता नहीं मिली। उन्होंने बताया कि आरोपी को शनिवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र शराब पीने का आदी है और उससे अनबन होने के चलते उसकी पत्नी शारदा अपने मायके में रह रही है। आरोपी ने नशे की हालत में अपने बेटे को घर से उठाया और बाद में उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई नाव भी बरामद कर ली है, जबकि मासूम के शव की तलाश अब भी जारी है। 


 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!