हैवान पिता; अपने ही डेढ़ साल के इकलौते बेटे की गला दबाकर की हत्या, फिर शव के साथ जो किया जानकर उड़ जाएंगे होश

बांदा: बांदा जिले में पैलानी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पिता हैवान बन गया और अपने ही डेढ़ साल के बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव के साथ जो किया जानकार पुलिस के भी रौंगटे खड़े हो गए। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

अब जानिए पूरा मामला

बांदा सदर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) राजवीर सिंह गौर ने बताया कि पैलानी क्षेत्र के पचकौरी गांव में अपने मायके में रह रही एक महिला ने सात जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि पांच जनवरी की रात उसके डेढ़ साल के बेटे कार्तिक को उसका पति राजेंद्र कहीं लेकर चला गया। इसी प्राथमिकी के आधार पर फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के धनुहन डेरा निवासी राजेंद्र (32) को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने कार्तिक की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को यमुना नदी में फेंक दिया है।



शव की तलाश अभी भी जारी

सीओ ने बताया कि राजेंद्र की निशानदेही पर नदी में शव की तलाश की जा रही है, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से सफलता नहीं मिली। उन्होंने बताया कि आरोपी को शनिवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र शराब पीने का आदी है और उससे अनबन होने के चलते उसकी पत्नी शारदा अपने मायके में रह रही है। आरोपी ने नशे की हालत में अपने बेटे को घर से उठाया और बाद में उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई नाव भी बरामद कर ली है, जबकि मासूम के शव की तलाश अब भी जारी है।



