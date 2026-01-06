बेटा बना दरिंदा! पिता, बहन और भांजी की हत्या कर 3 दिन तक छुपाई लाशें, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Prayagraj News: प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र के बिसानी गांव में सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मुकेश पटेल नामक शख्स ने अपने पिता राम सिंह (55), बहन साधना देवी (21) और...

Prayagraj News: प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र के बिसानी गांव में सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मुकेश पटेल नामक शख्स ने अपने पिता राम सिंह (55), बहन साधना देवी (21) और 14 साल की भांजी की हत्या कर उनके शव गांव के पास स्थित कुएं में फेंक दिए।

हत्या की वजह: संपत्ति विवाद

पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या का कारण संपत्ति विवाद था। मुकेश इस बात से नाराज था कि उसके पिता ने संपत्ति अपने छोटे बेटे मुकुंद के नाम कर दी थी। सूत्रों के अनुसार, मुकेश ने पहले शनिवार को छोटे भाई मुकुंद पर गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसने अपने पिता, बहन और भांजी को अगवा किया। तीनों लोग शुक्रवार रात करीब 11 बजे से लापता थे।मुकुंद ने मऊआइमा थाने में पिता, बहन और भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन दो दिन तक किसी सुराग नहीं मिल सका।

हत्या के बाद शव कुएं में फेंके

पुलिस ने आरोपी मुकेश पटेल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने संपत्ति के लालच और रंजिश में पिता, बहन और भांजी की हत्या करने की बात स्वीकार की। आरोपी ने यह भी कबूल किया कि उसने छोटे भाई मुकुंद को भी गोली मारी थी। मुकेश की निशानदेही पर पुलिस ने कुएं से तीनों शव बरामद कर लिए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।