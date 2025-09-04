Kanpur News: दलित युवक ने आटा पिसाई का मांगा उधार, दबंग भाइयों ने रॉड से किया हमला… पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के शिवराजपुर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक दलित युवक सुधीर कुमार को सिर्फ आटा पिसाई का बकाया पैसा मांगने पर दबंग भाइयों द्वारा बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बावजूद अब...

क्या है पूरा मामला?

सुधीर कुमार, पेशे से एक आटा चक्की संचालक, बीते दिनों जब अपनी दुकान से घर लौट रहे थे, तब रास्ते में मनोज सिंह और मोहित सिंह चंदेल से उनकी मुलाकात हुई। सुधीर ने इन दोनों से आटा पिसाई के करीब ₹6,000 की बकाया रकम मांगी, जो काफी समय से उधार थी। इस पर दोनों आरोपित आक्रोशित हो उठे, और सुधीर को जातिसूचक गालियां देने के बाद लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। हमले में सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए।



पुलिस कार्रवाई पर सवाल

घटना के बाद सुधीर ने शिवराजपुर थाना और हलका चौकी इंचार्ज को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज शुभम पांडे दबंगों के प्रभाव में आकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।



धमकियों से सहमा पीड़ित परिवार

सुधीर का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। “मैं दो दिनों से चौकी-थाने के चक्कर लगा रहा हूं, पर सुनवाई नहीं हो रही। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और समझौते का दबाव बना रहे हैं।” पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी संपन्न और प्रभावशाली पृष्ठभूमि से हैं, जिसके चलते पुलिस पर भी दबाव डाला जा रहा है।



पुलिस का पक्ष

थानाध्यक्ष शिवराजपुर वरुण शर्मा ने कहा है कि, “हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”