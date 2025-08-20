ईसाई स्कूल में राष्ट्रध्वज का अपमान, बजरंग सेना में भारी आक्रोश...DM को ज्ञापन देकर की कर्रवाई की मांग

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 15 अगस्त के अवसर पर एक ईसाई स्कूल में तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। उसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 15 अगस्त के अवसर पर एक ईसाई स्कूल में तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। उसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है।



ललितपुर के बार ब्लाक के सेमरा बुजुर्ग में एक क्रिस्चियन स्कूल होली फैमली स्कूल में स्कूल प्रबंधन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करते समय अपने विशेष समुदाय के धार्मिक चिन्ह के नीचे रखकर ध्वजारोहण किया गया व राष्ट्रगान के समय एक इंग्लिश गाना बजा कर राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्र ध्वज का अपमान किया। जिससे बजरंग सेना ने ज्ञापन देकर बताया कि इससे हम सभी देशवासियों की राष्ट्रप्रेम की भावनायें आहत हुई है ऐसे स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। वहीं जिलाविद्याल निरीक्षक ने विधालय प्रबंध समिति को नोटिस जारी कर दिया है।