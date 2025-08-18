शाहजहांपुर का नाम बदला जाए... MP की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की CM योगी से मांग, बोलीं- गुलामी से जुड़े नामों का विपक्ष कर रहा समर्थन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूपी के शाहजहांपुर जिले का नाम बदलने की मांग करते हुए विवाद को फिर हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जिले का नाम किसी...

Shahjahanpur News: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूपी के शाहजहांपुर जिले का नाम बदलने की मांग करते हुए विवाद को फिर हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जिले का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी, संत या समाज सुधारक के नाम पर रखा जाना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हो। उमा भारती ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विपक्ष पर "गुलामी से जुड़े नामों" का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह दल केवल वोट बैंक की राजनीति में जुटे हैं और जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं करते।



राहुल गांधी पर पलटवार

उमा भारती ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया आरोपों पर भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है और सभी शिकायतों की जांच करता है। "अगर जनता राहुल गांधी को वोट नहीं दे रही है, तो उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि वे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाएं,"।



कांग्रेस की 'मतदाता अधिकार यात्रा' शुरू

इधर, बिहार में कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और "वोट चोरी" के खिलाफ 'मतदाता अधिकार यात्रा' की शुरुआत की है। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 20 से अधिक जिलों से होकर गुज़रते हुए 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। इस यात्रा की शुरुआत रविवार को सासाराम से हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, कन्हैया कुमार और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया।