  • दादा के साथ खेत गई मासूम: UP में 3 साल की बच्ची का Nu*de शव मिला, सिर के बाल चमड़ी समेत उधड़े, पैर से मांस गायब; मंजर देख हर कोई सिहरा

Edited By Purnima Singh,Updated: 08 Jan, 2026 12:56 PM

body of missing girl recovered in bijnor

बिजनौर : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शिवाला कलां क्षेत्र में घर से लापता हुई तीन साल की बच्ची का शव क्षत-विक्षत हालत में खेत से मिला है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। चांदपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देश दीपक सिंह ने बताया कि शिवाला कलां थाना क्षेत्र के भैंसा गांव की रहने वाली बच्ची हिमानी मंगलवार दोपहर घर से लापता हो गई थी और बुधवार को घर से लगभग एक किलोमीटर दूर गेंहू के खेत में हिमानी का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस और वन विभाग ने जंगली जानवर के हमले की आशंका व्यक्त की है तथा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 

घटनास्थल का मंजर देख हर कोई सिहरा
बता दें कि घटनास्थल से बच्ची का शव न्यूड हालत में मिला है। शव का हाल देख मौके पर मौजूद हर कोई सिहर उठा। लाश बेहद खराब होलत में थी। एक पैर से मांस गायब था। वहीं सिर के बाल चमड़ी समेत उधड़े हुए थे। पूरा शरीर नीला पड़ा गया था। जगह-जगह खरोंच के निशान मिले। बच्ची के शव के इर्द-गिर्द करीब 20 मीटर दायरे में उसके कपड़े- फ्रॉक, स्वेटर, टोपी, जूते बिखरे पड़े थे। 

यह भी पढ़ें : घने कोहरे का कहर! छीनी 3 जिंदगियां, बाइक सवार दोस्तों को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचला, मौके पर ही तोड़ा दम

दादा के पीछे-पीछे खेत गई थी मासूम 
बताया जा रहा है कि आराजी भैंसा निवासी अजय सैनी की 3 साल की बेटी हिमानी मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे अपने दादा के पीछे-पीछे खेत गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों के काफी तलाशने के बाद भी जब बच्ची का पता नहीं चला तो थाने और डायल 112 पर सूचना दी गई।

सदमे में परिवार और गांव 
बच्ची के ताऊ गजेंद्र सिंह ने बताया कि हिमानी के पिता बाहर काम करते हैं। परिवार ने पूरी रात हिमानी की तलाश की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सुबह खेत से शव मिलने की जानकारी प्राप्त होते ही पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल बन गया। 

