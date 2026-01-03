BJP नेता की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत, अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई कार, मौके पर ही गई जान; दिल दहला देंगी हादसे की तस्वीरें!

BJP leader Amit Saini Death : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। धनौरी-कलियर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद वह सड़क से नीचे गिर गई। इस भीषण दुर्घटना में भाजपा नेता अमित सैनी की मौके पर ही...

BJP leader Amit Saini Death : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। धनौरी-कलियर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद वह सड़क से नीचे गिर गई। इस भीषण दुर्घटना में भाजपा नेता अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई।





जानकारी के अनुसार, भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी किसी कार्य से रुड़की गए थे। गुरुवार रात वह अपनी कार से रुड़की से धनौरी लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अमित सैनी की जान चली गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान भाजपा नेता अमित सैनी के रूप में हुई। हादसे की जानकारी से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।