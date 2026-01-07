SUV में झटका, सनरूफ से टकराया सीना... और घायल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे का एक्सीडेंट के बाद आया हेल्थ अपडेट; देखें घटना का Video

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया सोमवार को शिवपुरी में रोड शो के दौरान एक छोटे हादसे का शिकार हो गए थे। जिसके बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। अब महाआर्यमन ने अपना हेल्थ अपडेट देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर...

आप सभी की चिंता, दुआओं और शुभकामनाओं के लिए दिल से धन्यवाद।



ईश्वर की कृपा से मैं ठीक एवं सकुशल हूँ और डॉक्टरों की सलाह पर कुछ समय आराम कर रहा हूँ।



इस समय मिले आप सभी के स्नेह, संवेदना और आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। — Mahanaaryaman Scindia (@AScindia) January 6, 2026



हादसा कैसे हुआ था?

महाआर्यमन सिंधिया अपने दो दिवसीय शिवपुरी दौरे पर थे। जानकारी के अनुसार, सोमवार को कोलारस विधानसभा क्षेत्र में आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए। फिर वो कॉलेज ग्राउंड में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता देखने पहुंचे। इसी दौरान वे कार के सनरूफ पर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे कि तभी अचानक कार चालक ने ब्रेक लगा दिए, जिससे उनका सीना सनरूफ से टकरा गया और उन्हें चोट लगने के कारण जिला अस्पताल ले जाना पड़ा।

अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत उनका ECG और एक्स-रे किया, लेकिन दोनों जांचें सामान्य आईं। CMHO संजय ऋषेश्वर ने बताया कि उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव और चोट लगी थी। अस्पताल में करीब 40 मिनट तक उनकी निगरानी की गई और दवाइयां देने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक विशेष बेल्ट पहनने की सलाह दी है।