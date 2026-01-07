Main Menu

SUV में झटका, सनरूफ से टकराया सीना... और घायल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे का एक्सीडेंट के बाद आया हेल्थ अपडेट; देखें घटना का Video

Edited By Purnima Singh,Updated: 07 Jan, 2026 12:39 PM

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया सोमवार को शिवपुरी में रोड शो के दौरान एक छोटे हादसे का शिकार हो गए थे। जिसके बाद उन्हें अस्पताल  जाना पड़ा था। अब महाआर्यमन ने अपना हेल्थ अपडेट देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर...

Mahaaryaman Scindia : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया सोमवार को शिवपुरी में रोड शो के दौरान एक छोटे हादसे का शिकार हो गए थे। जिसके बाद उन्हें अस्पताल  जाना पड़ा था। अब महाआर्यमन ने अपना हेल्थ अपडेट देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईश्वर की कृपा से वे सकुशल हैं और डॉक्टरों की सलाह पर कुछ समय आराम कर रहे हैं। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सभी शुभचिंतकों का आभार जताया है। 

 


हादसा कैसे हुआ था?
महाआर्यमन सिंधिया अपने दो दिवसीय शिवपुरी दौरे पर थे। जानकारी के अनुसार,  सोमवार को कोलारस विधानसभा क्षेत्र में आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए। फिर वो कॉलेज ग्राउंड में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता देखने पहुंचे। इसी दौरान वे कार के सनरूफ पर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे कि तभी अचानक कार चालक ने ब्रेक लगा दिए, जिससे उनका सीना सनरूफ से टकरा गया और उन्हें चोट लगने के कारण जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। 

अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत उनका ECG और एक्स-रे किया, लेकिन दोनों जांचें सामान्य आईं। CMHO संजय ऋषेश्वर ने बताया कि उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव और चोट लगी थी। अस्पताल में करीब 40 मिनट तक उनकी निगरानी की गई और दवाइयां देने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक विशेष बेल्ट पहनने की सलाह दी है। 

 

 

 

