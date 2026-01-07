Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP में दबंगों की हैवानियत! जाटों ने दलित से बीच सड़क पैर पकड़वाए, फिर सिर पर बरसाए जूते ही जूते.... खुद बनाया बर्बरता का Video; चौंका देगी वजह

UP में दबंगों की हैवानियत! जाटों ने दलित से बीच सड़क पैर पकड़वाए, फिर सिर पर बरसाए जूते ही जूते.... खुद बनाया बर्बरता का Video; चौंका देगी वजह

Edited By Purnima Singh,Updated: 07 Jan, 2026 07:26 PM

dalit youth returning with medicine asked to touch feet

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दबंगई का एक शर्मनाक और गंभीर मामला सामने आया है। यहां वाल्मीकि समाज के एक युवक के साथ की गई बर्बर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ दबंग रास्ते में पीड़ित को...

बिजनौर : उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दबंगई का एक शर्मनाक और गंभीर मामला सामने आया है। यहां वाल्मीकि समाज के एक युवक के साथ की गई बर्बर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ दबंग रास्ते में पीड़ित को रोकते हैं, उसे जबरन पैर पकड़ने के लिए मजबूर करते हैं और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं। 

माफी मांगता रहा पीड़ित, पीटते रहे दबंग
वायरल वीडियो में दबंग युवक पहले पीड़ित को थप्पड़ मारते हैं, फिर जूते से पीटते हैं और इसके बाद लात-घूंसों से हमला करते हैं। इस दौरान युवक के साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। पीड़ित लगातार माफी मांगता रहा और छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।

मां की दवाई लेकर लौट रहा था पीड़ित
यह मामला बिजनौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव धौकलपुर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, वाल्मीकि समाज के युवक की कुछ दिन पहले जाट समाज के एक व्यक्ति से कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में जाट समाज के तीन युवकों ने दो दिन पहले उसे उस वक्त रास्ते में रोक लिया, जब वह अपनी मां की दवाई लेकर घर लौट रहा था। दबंग युवकों ने पहले उसे अपमानित किया और फिर चेतावनी दी कि अगर दोबारा किसी जाट समाज के व्यक्ति से विवाद हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 

यह भी पढ़ें : UP में 181 मकानों और 6 मस्जिदों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर! तैनात की गई फोर्स ही फोर्स.... विरोध भी न कर सके दुकानदार 

खुद बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर किया वायरल
इस घटना की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों ने पूरी मारपीट का वीडियो खुद बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। 

पुलिस ने शुरू की जांच
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे कब्जे में लेकर उसकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!