बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर भड़के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज, हिंदू युवाओं को दी ये नसीहत

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Dec, 2025 02:37 PM

Ghaziabad News:  शिवशक्ति धाम डासना गाजियाबाद के पीठाधीश्वर व श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने एक वीडियो जारी करके हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा तलवार के वितरण को उचित किंतु अपर्याप्त बताते हुए उनसे इस्लामिक जिहादियों से बेहतर हथियार बांटने का आह्वान किया।

बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं के कत्लेआम से हिंदू समाज भयभीत
उन्होंने बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं के कत्लेआम के कारण पूरे हिंदू समाज में व्याप्त अवसाद को इसका जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा सामने आई बांग्लादेश में हिंदुओं के वीभत्स हत्याओं से संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज भयभीत होकर अवसाद में चला गया है जबकि केवल कुछ ही मामले सोशल मीडिया में आए हैं।सच तो ये है कि इस तरह से लाखों निर्दोष हिंदुओं को बांग्लादेश में और उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ही घृणित तरीके से मार दिया गया है।इस घटनाओं का पूरी दुनिया में कोई ठोस विरोध नहीं हुआ है।

तलवार की जगह हथियार बांटने की दी सलाह
भारत में ये घटनाएं न हो,इसकी चिंता में पिंकी चौधरी और उनके साथियों ने हिंदू समाज में तलवार बांटी है। उन्होंने वीडियो में कहा कि तलवार की जगह ऐसे हथियार बांटने चाहिए थे जो इस्लामिक जिहादियों के हथियारों से बेहतर हो।

राजनीति से प्रेरित संगठनों की कोई जरूरत नहीं
उन्होंने हिंदू युवाओं से बजरंग दल,ये दल,वो दल छोड़कर आई एस आई एस जैसा संगठन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि अब राजनीति से प्रेरित संगठनों की कोई जरूरत नहीं है बल्कि ऐसे संगठनों की जरूरत है जैसा इराक में आई एस आई एस है।अब इसी तरह के हिंदू संगठन बनने चाहिए।ऐसे संगठन ही अब हिंदुओं को बचा सकते हैं वरना तो हिन्दू बिल्कुल मरने को तैयार हो गया है।

उन्होंने वीडियो में यह भी कहा कि कोई शादाब नाम का सरिया चोर पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय जिहादी संगठनों की योजनाओं को कार्यरूप देने के लिए उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रहा है जो सफल भी हो सकता।अगर ऐसे टुच्चे मुच्चे अपराधी अगर मुझे मारने का षड्यंत्र रच सकते हैं तो अब कोई भी हिंदू इन जिहादियों की पहुंच से बाहर नहीं है। अतः अब हिंदुओं को इनसे बचने के लिए आई एस आई एस जैसे संगठन की जरूरत है।
 

