Extended holidays in schools: यूपी में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी, अब इतने दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल

Edited By Pooja Gill,Updated: 08 Jan, 2026 10:59 AM

UP Schools holiday: उत्तर प्रदेश अब भीषण कोहरे और शीतलहर की चपेट में है और प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों की हालत खराब कर दी है। बुलंदशहर जिले में भी घने कोहरे, पाले और शीतलहर...

UP Schools holiday: उत्तर प्रदेश अब भीषण कोहरे और शीतलहर की चपेट में है और प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों की हालत खराब कर दी है। बुलंदशहर जिले में भी घने कोहरे, पाले और शीतलहर के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। ठंड की वजह से लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। इसी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां और बढ़ा दी गई है। 

नई आदेश जारी
ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी श्रुति के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने कक्षा एक से आठवीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 10 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि कक्षा नौ से 12वीं तक के स्कूल पहले की तरह खुले रहेंगे। आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

अगले दो दिन तक रहेगा कोहरे का असर
लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, 8 जनवरी को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सुबह घना कोहरा देखने को मिलेगा। फिलहाल यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने कोहरा और कोल्ड डे को देखते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

इन जिलों में दिखेगा घना कोहरा
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और सहारनपुर में सुबह की शुरुआत घने कोहरे से होगी। कई शहरों में दिनभर ठंड बनी रहेगी और कोल्ड डे जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। कुछ इलाकों में दोपहर के समय हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन शाम होते ही फिर से गलन भरी ठंड लोगों को परेशान करेगी।

