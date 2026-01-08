पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की हालत गंभीर या स्थिर? गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ने दिया पहला अपडेट, ICU में निगरानी जारी

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक अहम खबर सामने आई है। जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वह आईसीयू में बेड नंबर 14 पर हैं और...

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक अहम खबर सामने आई है। जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वह आईसीयू में बेड नंबर 14 पर हैं और डॉक्टरों की स्पेशल टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है।

अचानक हुई स्वास्थ्य समस्या

सूचना के मुताबिक, मंगलवार देर रात अमिताभ ठाकुर को अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। तुरंत उन्हें देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और वे अपने आसपास के लोगों से बात कर पा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि अभी कोई और रेफर करने की जरूरत नहीं है। उनकी जांच और रिपोर्ट्स की समीक्षा जारी है।

क्यों जेल में हैं अमिताभ ठाकुर

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुराने भूमि आवंटन मामले में जेल में रखा गया है। आरोप है कि 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि आवंटित कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस प्रक्रिया में पद का दुरुपयोग और कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में वर्षों बाद एक समाजसेवी की तहरीर पर देवरिया कोतवाली में केस दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी और कोर्ट प्रक्रिया

9 और 10 दिसंबर को शाहजहांपुर से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर देवरिया लाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर भी आरोपी हैं। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। रिमांड से जुड़े मामलों में फैसला अभी आना बाकी है।

डॉक्टरों की जानकारी

बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अमिताभ ठाकुर की निगरानी तीन डॉक्टरों की टीम कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।