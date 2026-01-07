शौच के लिए निकली 14 वर्षीय किशोरी को कार में किया अगवा, फिर दारोगा के सामने ही तेल माफिया का हैवानियत वाला कांड—कानपुर में सनसनी!

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सोमवार रात को एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी, तभी दो अज्ञात लोगों ने उसे काले रंग की कार (स्कॉर्पियो) में जबरन बैठा लिया। परिवार...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सोमवार रात को एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी, तभी दो अज्ञात लोगों ने उसे काले रंग की कार (स्कॉर्पियो) में जबरन बैठा लिया। परिवार के अनुसार, यह घटना सचेंडी थाना क्षेत्र की है।

कार में था एक पुलिस अधिकारी

पीड़िता ने बताया कि कार में एक दरोगा भी मौजूद था। कार में बैठे कथित पत्रकार ने रेलवे लाइन के किनारे किशोरी के साथ हैवानियत की। इसके बाद आरोपी उसे गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए।

भाई ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार

किशोरी के बड़े भाई ने बताया कि परिवार में दो बड़े भाई हैं, मां का निधन हो चुका है और पिता बीमार हैं। जैसे ही उन्हें बहन के साथ हुए अत्याचार की जानकारी मिली, वह दौड़कर पुलिस के पास पहुंचे। मगर पुलिस की कार्रवाई देखकर भाई सकते में रह गए, क्योंकि जांच करने के बजाय उल्टा उन्हें ही थाने से भगा दिया गया।

पुलिस ने दर्ज की अज्ञात में रिपोर्ट

अगले दिन सुबह भाई ने पुनः पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भाई की तहरीर पर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस काले रंग की स्कॉर्पियो और उसके मालिकों का डेटा जुटा रही है।

आरोपी का प्रोफाइल

स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस काले रंग की कार का मालिक है, वह सचेंडी और पनकी में टैंकरों से तेल चोरी करने वाले गिरोह का सरगना है। आरोपी स्वयं को एक यू-ट्यूब चैनल से जोड़कर पत्रकार बताता है।

प्रशासन की जांच जारी

पुलिस ने कहा कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही कानून के हवाले किया जाएगा।