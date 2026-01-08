Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP Weather Update: UP में ठंड का कहर! कोहरा–कोल्ड डे से थर्राए 50+ जिले, येलो अलर्ट जारी—आपका शहर लिस्ट में है या नहीं?

UP Weather Update: UP में ठंड का कहर! कोहरा–कोल्ड डे से थर्राए 50+ जिले, येलो अलर्ट जारी—आपका शहर लिस्ट में है या नहीं?

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 Jan, 2026 07:02 AM

up shivers due to fog and cold wave yellow alert issued in more than 50 distric

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि दिन में भी सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही और रातों की ठंड लोगों की नींद उड़ा रही है। अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट के...

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि दिन में भी सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही और रातों की ठंड लोगों की नींद उड़ा रही है। अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट के चलते प्रदेश के कई जिलों में ‘कोल्ड डे’ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा, जिसके चलते अधिकतम तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद इसमें धीरे-धीरे हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

अगले दो दिन तक रहेगा कोहरे का असर
लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, 8 जनवरी को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सुबह घना कोहरा देखने को मिलेगा। फिलहाल यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने कोहरा और कोल्ड डे को देखते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

इन जिलों में दिखेगा घना कोहरा
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और सहारनपुर में सुबह की शुरुआत घने कोहरे से होगी। कई शहरों में दिनभर ठंड बनी रहेगी और कोल्ड डे जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। कुछ इलाकों में दोपहर के समय हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन शाम होते ही फिर से गलन भरी ठंड लोगों को परेशान करेगी।

लखनऊ में भी जारी रहेगा ठंड का सितम
राजधानी लखनऊ में भी ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं। यहां कोहरे और कोल्ड डे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि आज लखनऊ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि अगले दो दिनों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना है।

और ये भी पढ़े

नोएडा और गाजियाबाद का हाल
दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो सकता है और धूप के दर्शन भी होंगे, लेकिन ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज नोएडा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गाजियाबाद में भी तापमान लगभग इसी के आसपास रहेगा। फिलहाल नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को अगले पांच दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!