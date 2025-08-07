Main Menu

  कांवड़ियों ने सड़क पर किया जमकर हंगामा; मीट की बदबू आने पर DCM को लगाई आग

Edited By Pooja Gill,Updated: 07 Aug, 2025 02:53 PM

kanwadis created a ruckus on the road

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में आज सुबह कांवड़ियों ने जमकर हंगामा कर दिया। जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों को एक डीसीएम से मांस की बदबू आने लगी। जिस पर वो भड़क गए और वाहन...

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में आज सुबह कांवड़ियों ने जमकर हंगामा कर दिया। जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों को एक डीसीएम से मांस की बदबू आने लगी। जिस पर वो भड़क गए और वाहन को रोक कर आग लगा दी। उन्होंने सड़क पर जमकर हंगामा किया। इसकी जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंचीं और कांवड़ियों को शांत कराने की कोशिश की। 

मांस की अशंका होने पर लगाई आग 
जानकारी के मुताबिक, जिले में बदायूं-फर्रुखाबाद मार्ग पर ये हंगामा हुआ। सुबह कलान में पटना देवकली मंदिर में कांवड़िये जलाभिषेक करने जा रहे थे। इसी मार्ग पर डीसीएम से दुर्गंध आने पर कांवड़ियों ने रोकने की कोशिश की। लेकिन, चालक ने रोकने की वजाय रफ्तार बढ़ा दी। इस पर कांवड़िए भड़क गए और उन्होंने किसी तरह वाहन को रुकवाया। मौका देखकर चालक भाग गया। गुस्साए कांवड़ियों ने डीसीएम को आग लगा दी। 

DCM में भरे थे भैंस के सींग 
कांवड़ियों को शक था कि DCM में मांस भरा हुआ है, इस वजह से उन्होंने आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला सुलझाने की कोशिश की। पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया और मामला दर्ज कर लिया। डीसीएम को साइड में खड़ा करा दिया। उसने में भैंस के सींग भरे थे। पुश चिकित्सक से कराई गई जांच में इसकी पुष्टि हुई है। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 
 

