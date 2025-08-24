फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से 25 सेमी ऊपर, बाढ़ की चपेट में 162 गांव... दर्जनों मकान छतिग्रस्त

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी रविवार को खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। इस वजह से अब तक जिले में 162 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए तथा दर्जनों मकान छतिग्रस्त हुए हैं।

Farrukhabad News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी रविवार को खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। इस वजह से अब तक जिले में 162 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए तथा दर्जनों मकान छतिग्रस्त हुए हैं।



जिले में गंगा नदी पिछले एक पकवारे से खतरे के निशान से लगातार ऊपर वहने से अब तक 162 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए तथाकरीव 5हजार एकड कृषि भूमि की फसले नष्ट होने से मवेशियों के समक्ष चारे की किल्लत उत्पन्न हो गई। जिला प्रशासन में बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए 154 नावे तथा 11 मोटर बोट,राहत एवं बचाव कार्य की कई टीम में लगाई गईतथा रोग ग्रस्त लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां की व्यवस्थाएं की हैं। प्रवक्ता ने बताया कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी में आज नरौरा बांध से 134584 क्यूसेक पानी छोड़ गया।



यहां गंगा का जलस्तर आज रविवार प्रातः 8:00 बजे 137.35 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया जो खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर है वही गंगा की सहायक नदी राम गंगा में रामनगर बैराज आदि से13337 कि उसे पानी छोड़ा गया,यहा रामगंगा नदी खतरे के निशान से काफी नीचे बह्य रही है आज रामगंगा का जल स्तर136.20 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। कार्यकारी तहसीलदार सनी कनौजिया ने बताया कि ग्राम पंखियन मढैया मे गंगावाढ के कटान से मकान बाढ़ के जल में समा जाने जांच करने के लिए राजस्व टीम मौके पर भेजी गई, जाचोपरान्त पड़ित ग्रामीणों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।