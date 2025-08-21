डबल मर्डर; भाभी और भतीजे को धारदार हथियार से काट डाला, इस बात को लेकर चल रहा था विवाद

अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक ने अपनी भाभी और भतीजे की धारदार हथियार से वारकर हत्या कर दी...

अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक ने अपनी भाभी और भतीजे की धारदार हथियार से वारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौका देखकर फरार हो गया। घटना के बाद चीख-पुकार मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

इस बात को लेकर की हत्या

यह घटना जिले के मुसाफिर खाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र के रुदौली गांव में बृहस्पतिवार को रामावती (55) और आकाश (20) की धारदार हाथियार से हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाला आरोपी मृतका का देवर बताया जा रहा है। दोनो पक्षों में खेत में दवा छिड़कने को लेकर विवाद चल रहा था। बीते बुधवार को भी दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। इसी विवाद के चलते हत्या की गई है।

खेत में दवा छिड़कने को लेकर हुआ विवाद

घटना की सूचना मिलते ही मुसाफिर खाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि दोनों पक्षों में खेत में दवा छिड़कने को लेकर कहा सुनी हुई थी। मामले में मुसाफिर खाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर शव को पंचनामा करवाने के साथ साथ जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं, आरोपी मौके से फरार हो गया है, पुलिस ने उसकी तलाश में टीम लगा दी है।