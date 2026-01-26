UP Weather News: यूपी के इन जिले में 27-28 जनवरी को होगी भारी बारिश!, अलर्ट जारी, फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Jan, 2026 03:11 PM
उत्तर प्रदेश में ठंड के तीखे दौर के बाद मौसम में अस्थायी बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 जनवरी को प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में...
UP Weather : उत्तर प्रदेश में ठंड के तीखे दौर के बाद मौसम में अस्थायी बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 जनवरी को प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। बीते 24 से 48 घंटों के दौरान हिमालयी क्षेत्रों से चली ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण प्रदेश में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई थी। पूर्ववर्ती पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद यह स्थिति बनी रही।
मौसम विभाग ने बताया कि 26 और 27 जनवरी की सुबह कुछ मैदानी जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा छंट जाएगा। राजधानी लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इससे एक दिन पहले यह क्रमश: 25.1 डिग्री और 15.4 डिग्री सेल्सियस था। वहीं, प्रदेश में फतेहगढ़ (फरुर्खाबाद) और बस्ती में अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉडर् किया गया।
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार लखनऊ में सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है, जबकि दिन में आसमान साफ रह सकता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 22 डिग्री और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तराई क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा भी पड़ सकता है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 और 28 जनवरी को प्रदेश भर में गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, हालांकि 29 जनवरी की सुबह से तापमान में फिर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।