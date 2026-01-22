Main Menu

  • Rain Alert: यूपी में भारी बारिश के साथ होगी ओलावृष्टि! धूल भरी आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी, इन 15 जिलों ऑरेंज अलर्ट जारी

Edited By Pooja Gill,Updated: 22 Jan, 2026 09:54 AM

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में  पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच भारी बरसात होने वाली है। दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से प्रदेश में 22 जनवरी से बारिश होने की संभावना है...

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में  पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच भारी बरसात होने वाली है। दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से प्रदेश में 22 जनवरी से बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हवा की दिशा में परिवर्तन और आसमान साफ होने से बीती रात प्रदेश के पश्चिमी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट आगामी 24 घंटे तक जारी रह सकती है। 

कब तब रहेगा बारिश का सिलसिला जारी 
अनुमान है कि 22 जनवरी की देर रात पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश की शुरुआत होगी, जो 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में फैलते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक व्यापक रूप ले सकती है। इसके बाद 24 जनवरी को वर्षा की तीव्रता में कमी आने की संभावना है, जबकि 25 जनवरी से मौसम के फिर से शुष्क होने के आसार हैं। बारिश के दौरान 22 से 24 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी संभव है। इस वजह से फिलहाल ठंड से मिली राहत जारी रह सकती है। 

26 जनवरी को भी होगी बारिश  
हालांकि मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 24 से 26 जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान में फिर 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इसके बाद 26 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में दोबारा बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद यह सामान्य से ऊपर बना रह सकता है। 

15 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने इन 15 जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल और बदायूं शामिल है। 

40 से ज्यादा जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने राज्य की राजधानी लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत और शाहजहांपुर सहित कई अन्य जिले में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 

मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी
मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। इनमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं सहित आसपास के इलाके शामिल हैं।

