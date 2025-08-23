Main Menu

17 टांके लगे, छात्रा का पूरा चेहरा बिगाड़ डाला: कानपुर में आवारा कुत्तों का BBA स्टूडेंट पर हमला, छात्रा का गाल और नाक नोची

23 Aug, 2025

यूपी के कानपुर में आवारा कुत्तों का एक दिल दहला देने वाला हमला सामने आया है। श्याम नगर में बीबीए छात्रा पर आवारा कुत्तों ने इस कदर हमला किया कि उसका गाल दो हिस्सों में बंट गया और नाक में भी काट लिया। गाल और नाक पर 17 टांके लगे हैं। छात्रा की चीख सुन...

कानपुर (Pranjul Mishra ): यूपी के कानपुर में आवारा कुत्तों का एक दिल दहला देने वाला हमला सामने आया है। श्याम नगर में बीबीए छात्रा पर आवारा कुत्तों ने इस कदर हमला किया कि उसका गाल दो हिस्सों में बंट गया और नाक में भी काट लिया। गाल और नाक पर 17 टांके लगे हैं। छात्रा की चीख सुन मोहल्ले के लोगों ने कुत्ते को डंडा लेकर खदेड़ा तब उसकी जान बच सकी। फिलहाल गंभीर हालत में छात्रा एक एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

श्याम नगर के मकान नंबर ई-59 केडीए कॉलोनी देहली सुजानपुर रामपुरम फेस-1 में रहने वाले आशुतोष ने बताया कि उनके दिवंगत भाई वीरेंद्र स्वरूप साहू का परिवार उनके साथ रहता है। उनकी 21 साल की भतीजी वैष्णवी साहू एलन हाउस रूमा में बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। 20 अगस्त को वह कॉलेज से घर लौट रही थी। मोहल्ले के मुधवन पार्क के पास आवारा कुत्ते का झुंड और बंदरों में झगड़ा हो रहा था। इस दौरान तीन कुत्तों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और उसे नोचने लगे। कुत्तों के उसका मुंह और नाक के साथ शरीर पर कई जगह काट लिया।

गाल दो हिस्सों में बंट गया
कुत्तों ने इस कदर काटा कि दाहिनी तरफ का पूरा गाल दो हिस्सों में बंट गया। कुत्तों ने नाक में नोच लिया। चेहरे के साथ ही शरीर में कई जगह काटा। इस कदर हमला किया कि उसकी जान पर बन आई। वह भागी, लेकिन कुत्तों ने उसे दबोचकर गिरा लिया। चीख-पुकार सुन मोहल्ले के लोग डंडा लेकर दौड़े तब जाकर उसे किसी तरह छुड़ाया, लेकिन तब तक वह पूरी तरह खून से लथपथ हो चुकी थी। सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उसे कांशीराम अस्पताल में एडमिट कराया। जहां पर उसके चेहरे पर करीब 17 टांके लगे हैं। इस घटना से आवारा कुत्तों को लेकर इलाके के लोगों में खौफ है। लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया है।

