Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Today Weather News: यूपी के इन जिलों में अलर्ट, 25 जिलों में 40 KM/ प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं..देखें पूरी अपडेट

Today Weather News: यूपी के इन जिलों में अलर्ट, 25 जिलों में 40 KM/ प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं..देखें पूरी अपडेट

Edited By Imran,Updated: 26 Aug, 2025 01:21 PM

alert in these districts of up today weather news

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज यानी 26 अगस्त को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। जिसमें बताया गया है कि राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है।

Today Weather  News: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज यानी 26 अगस्त को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। जिसमें बताया गया है कि राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है।

आपको बता दें कि इस अलर्ट में खासतौर पर गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी दी गई है। जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इन मौसमी गतिविधियों से कई जिलों में हल्की से लेकर तेज बारिश होने का अनुमान है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

इन जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट
अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, और लखीमपुर खीरी इन सभी जिलों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में भी गरज-चमक और हवाएं चलेंगी
जौनपुर, प्रतापगढ़, राय बरेली, अमेठी, मथुरा,अलीगढ़  सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, अयोध्या, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, सहारनपुर इन सभी जिलों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा (30-40 KMPH) की संभावना है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!