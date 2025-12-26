युवक को थाने में बंधक बनाकर पीटा, फिर की पैसों की डिमांड...खाकी को दाग लगाने वाले 2 सिपाही सस्पेंड

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दो पुलिसकर्मियों ने एक बार फिर खाकी को दागदार कर दिया है। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की है और फिर उससे पैसे...

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दो पुलिसकर्मियों ने एक बार फिर खाकी को दागदार कर दिया है। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की है और फिर उससे पैसे भी वसूल किए है। पीड़ित का आरोप है कि दो कॉन्स्टेबल उसे झगड़े के बाद थाने ले गए और फिर बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उससे पैसों की मांग की है।

ये है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, वसुंधरा सेक्टर-13 में रहने वाले मिथुन राघव ने दो पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए है। उसने बताया कि19 दिसंबर को इंदिरापुरम थाने पर तैनात सिपाही गौरव और संदीप सादे कपड़ों में आए और उसे घर के पास से उठाकर थाने पर ले गए। यहां उसे बंधक बनाकर मारपीट की और छोड़ने के एवज में रुपयों की मांग की।

किस मामले में किया गिरफ्तार

पीड़ित ने बताया कि उसका उसके चचेरे भाई राहुल के साथ रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच एक लाख रुपये को लेकर आए दिन ही विवाद होता रहता था। पीड़ित का आरोप है कि राहुल की दोनों सिपाहियों से पुरानी पहचान है। जब उसने फोन कर दोनों पुलिसवालों को बुलाया तो उन्होंने उसे थाने ले जाकर बंधक बनाया और फिर उससे मारपीट की। इतना ही नहीं छोड़ने के लिए रुपयों की भी मांग की।

दोनों को किया सस्पेंड

पीड़ित की शिकायत के बाद डीसीपी ने जांच एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव को दी थी। जांच में गलत कार्यप्रणाली अपनाने के आरोप साबित हुए। दोनों ने मिथुन को थाने लाने की जीडी में एंट्री नहीं की और फिर छोड़ने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पुलिस के मुताबिक, जांच में पैसे मांगने या लेने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। वहीं, अनुशासनहीनता बरतने में दोनो को सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है।