महज 6 महीने की शादी, फिर हत्या! मर्चेंट नेवी अफसर को ऑडियो कॉल ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महज 6 महीने पहले शादी हुई और 24 साल की मधु अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत का मामला इतना जटिल और डरावना हो गया है कि हर किसी के होश उड़ गए हैं। मधु के पति अनुराग सिंह, जो मर्चेंट नेवी में सेकेंड अफसर हैं, उसे उसकी मौत के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुराग ने सात फेरे लिए थे, लेकिन अब उन्हें ही उन्हीं की पत्नी की मौत के आरोप में जेल भेजा गया है।

फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने बताया हत्या

मिली जानकारी के मुताबिक, मधु का शव 5 अगस्त की सुबह घर में फंदे से लटका मिला। घर में उसकी लाश देखकर परिवार वाले बहुत दुखी हुए। मधु के पिता का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि किसी की सुनियोजित हत्या है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अगले ही दिन अनुराग को गिरफ्तार कर लिया। मधु एक जवान, पढ़ी-लिखी, आत्मनिर्भर लड़की थी। वह जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थी। शादी के महज 6 महीने ही बीते थे कि उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसकी बहन प्रिया ने पुलिस को बताया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद से मधु का जीवन दुखों से भर गया था। अनुराग बहुत शक करने वाला और हिंसक था। उसे दहेज की बहुत मांग थी और वह रोज मारपीट भी करता था।

शादी के बाद बढ़ीं दहेज की मांगें, रोज होता था शारीरिक और मानसिक अत्याचार

प्रिया ने कहा कि अनुराग मधु से 15 लाख रुपए की मांग करता था। जब वह पैसे नहीं दे सकी, तो उसके साथ मारपीट और मानसिक यातनाएं शुरू हो गईं। अनुराग उसे जबरदस्ती शराब पिलाने की भी कोशिश करता था। यदि वह मना करती तो बेल्ट से मारता। वह मधु को किसी से बात करने तक नहीं देता था, यहां तक कि उसकी बहनों से भी बात नहीं करने देता था। मधु ने अपनी बहन को फोन कर कहा था कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। उस कॉल की रिकॉर्डिंग आज भी मधु के मोबाइल में मौजूद है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, वह डर और घबराहट के साथ बात कर रही थी। यह बात परिवार को बहुत परेशान कर रही है।

मौत की रात क्या हुआ?

आरोप है कि 4 अगस्त की रात को मधु और अनुराग कार में निकले थे। अनुराग शराब पी रहा था, जबकि मधु ड्राइव कर रही थी। रास्ते में गड्ढे से बचते समय अनुराग ने कहा कि लड़कों को देखकर उसने कार घुमा दी। इस बात से विवाद शुरू हो गया। सुबह जब परिवार घर पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि मधु का शव फंदे से लटका हुआ था। घर की हालत देखकर साफ पता चलता था कि सबकुछ सामान्य नहीं था। कमरे में बिखरी हुई चीजें, दीवारों पर खरोंच के निशान, ये सब कुछ छुपाने की कोशिश को दर्शाते हैं। वहीं नौकरानी का बयान भी शक को और बढ़ाता है। अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसने नौकरानी को छुट्टी दे दी थी, लेकिन जब पुलिस ने उससे बात की, तो उसने कहा कि वह तय समय पर पहुंची थी और दरवाजा बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। यह बात भी संदेह को और मजबूत करती है।

समुद्री ड्यूटी से अचानक लौट आया पति, 10 दिन बाद हुई पत्नी की संदिग्ध मौत

अनुराग का अचानक घर लौटना और उसकी छुट्टी का कारण भी समझ से परे है। परिवार का कहना है कि अनुराग ने कहा था कि वह 30 अप्रैल को समुद्री ड्यूटी पर जाएगा और 6 महीने तक नहीं लौटेगा। लेकिन वह 22 जुलाई को घर वापस आ गया। और महज 10 दिन बाद मधु की मौत हो गई। यह सबकुछ महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ऐसा परिवार का मानना है। सबसे संवेदनशील बात यह है कि जब मधु गर्भवती हुई, तो अनुराग ने उसके साथ जबरन गर्भपात करवाया। मधु के पिता का कहना है कि अनुराग के कई महिलाओं से रिश्ते थे, और जब मधु को इसकी जानकारी मिली, तो उनके बीच झगड़ा और बढ़ गया। धीरे-धीरे मधु अंदर से टूटने लगी।

पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, सबूतों के आधार पर जारी है जांच

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि मधु के पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक जांच, मोबाइल डेटा और नौकरानी के बयान के आधार पर आगे की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी होगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।