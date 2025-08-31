Main Menu

कानपुर देहात में 3 युवकों की जहरीली गैस के कारण मौत, सीवर टैंक की सफाई करने गए थे तीनों

Edited By Imran,Updated: 31 Aug, 2025 01:46 PM

कानपुर देहात जिले के अकबरपुर क्षेत्र में एक नवनिर्मित सीवर टैंक में जहरीली गैस के प्रभाव से तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

कानपुर: कानपुर देहात जिले के अकबरपुर क्षेत्र में एक नवनिर्मित सीवर टैंक में जहरीली गैस के प्रभाव से तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

कानपुर देहात जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरविंद मिश्रा ने पुष्टि की कि नवनिर्मित सीवर टैंक में जहरीली गैस के कारण तीन लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि एक अन्य व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है और घटना की जांच जारी है। अकबरपुर थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब बिगाही गांव निवासी मजदूर मुबीन (26) शटरिंग हटाने के लिए करीब 10 फुट गहरे सीवर टैंक में उतरा, लेकिन जहरीली गैस के प्रभाव से उसका दम घुट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रभारी ने बताया कि मुबीन की हालत बिगड़ती देख मकान मालिक सुरेंद्र गुप्ता उर्फ अमन (22) और साथी मजदूर सर्वेश कुशवाहा (32) उसे बचाने के लिए टैंक में उतरे, लेकिन वे भी जहरीली गैस के प्रभाव में आ गए और उनकी भी मौत हो गई।

मुबीन का भाई इसरार (22) भी उन्हें बचाने के लिए टैंक में कूद गया, लेकिन वह भी बाहर नहीं निकल सका। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चारों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मुबीन, सुरेंद्र और सर्वेश को मृत घोषित कर दिया। इसरार की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतरे थे।

 

