  • UP में मुस्लिमों को हिंदू युवक ने जबरन लगाया रंग, लगवाये 'जय श्रीराम' के जयकारे, Video Viral; बोला- हिंदुस्तान में रहोगे तो जय श्रीराम कहोगे

Edited By Purnima Singh,Updated: 06 Mar, 2026 01:39 PM

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में होली पर हिंदू युवक द्वारा मुस्लिम युवकों को जबरन रंग लगाने और जय श्री राम कहलवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मुस्लिम युवकों को कथित तौर पर रंग लगाने और जय श्री राम कहने के लिए दवाब बनाया जा...

हाथरस : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में होली पर हिंदू युवक द्वारा मुस्लिम युवकों को जबरन रंग लगाने और जय श्री राम कहलवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मुस्लिम युवकों को कथित तौर पर रंग लगाने और जय श्री राम कहने के लिए दवाब बनाया जा रहा है। 

वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा गया कि हिंदुस्तान में रहोगे तो जय श्री राम कहोगे। पुलिस ने इस घटना में कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सादाबाद कोतवाली क्षेत्र आगरा अलीगढ़ रोड का बताया जा रहा है।

