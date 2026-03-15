Video : दबंगों ने बुजुर्ग को बीच सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटा... पैर पर सिर रखवाकर मंगवाई माफी, विपक्षी को खाना खिलाने पर की बदसलूकी, 3 गिरफ्तार

Edited By Purnima Singh,Updated: 15 Mar, 2026 04:32 PM
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक अनाज कारोबारी को बीच सड़क में 'मुर्गा बनाकर पीटने और कदमों में सिर रखवाकर माफी मंगवाने' की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश...
शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक अनाज कारोबारी को बीच सड़क में ''मुर्गा बनाकर पीटने और कदमों में सिर रखवाकर माफी मंगवाने'' की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने रविवार को मीडिया को बताया कि पुवायां थाना क्षेत्र के नाहिल गांव में रहने वाले उमाशंकर गुप्ता ने शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया कि उसके गांव के ही रहने वाले विवेक, मनोज उर्फ पप्पू, छुन्ने और विक्की ने उसे आठ मार्च को सड़क पर मारा-पीटा और अपशब्द कहे।
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसे ''जबरन मुर्गा बनवाया और उनके पैरों में सिर रखकर माफी मांगने को'' मजबूर किया। उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत में कहा है कि शुक्रवार को इन्हीं आरोपियों ने उसके कारोबारी साझेदार को भी पीटा था। द्विवेदी ने बताया कि नाहिल गांव में रहने वाले विवेक, विक्कू तथा छुन्ने को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का 35 सेकंड का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि होली के दूसरे दिन उनके साझेदार राम बहादुर पाल के परिवार के एक सदस्य का कुछ लोगों से विवाद हो गया था। उसने कहा कि इस विवाद के बाद दर्ज कराई गई शिकायत पर पाल के परिवार के सदस्य को पुलिस ने थाने में बैठा लिया था। गुप्ता ने कहा कि उसे केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह उस व्यक्ति को खाना देने गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115 (2) (मारपीट करना), 352 (अपमानित करना), 351 (2) (आपराधिक धमकी) और 356(2) (प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया।