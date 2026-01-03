Main Menu

बाल-बाल बचा 12 साल का बच्चा! पतंग के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर लेटा, ऊपर से गुजर गई मालगाड़ी—वीडियो देख सबकी थम गईं सांसें

Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Jan, 2026 01:40 PM

Chandauli News: चंदौली जिले में 31 दिसंबर की शाम एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सैयदराजा के वार्ड नंबर 9 का 12 वर्षीय शिव पतंग पकड़ने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया, तभी सामने से गया की तरफ से एक मालगाड़ी आ गई। समय कम होने पर शिव ने समझदारी दिखाई और ट्रैक पर लेट गया। गनीमत रही कि पूरी ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई, और वह सुरक्षित बच निकला।

पतंग की चाहत ले गई मौत के करीब
स्थानीय लोगों के अनुसार, बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। इसी दौरान एक कटी पतंग रेलवे ट्रैक की ओर चली गई। शिव उसे पकड़ने के लिए ट्रैक पर भागा। तभी मालगाड़ी सामने आ गई। भागने का समय न होने पर शिव ने पटरियों के बीच लेटकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोग उसे चिल्लाकर हिले बिना लेटे रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर
पास की रहने वाली अर्चना केसरी ने बताया कि वे छत पर थीं। उन्होंने देखा कि ट्रैक पर बच्चा पतंग पकड़ने भागा और मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर रही थी। यह देख सबकी सांसें थम गईं। पूरी ट्रेन गुजरने के बाद शिव सुरक्षित बाहर आया और सभी ने राहत की सांस ली।

वीडियो वायरल
शिव की बहादुरी और समझदारी का यह मंजर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चा ट्रेन के नीचे से कैसे बाल-बाल बचा।

लोकल प्रशासन और लोगों की प्रतिक्रिया
स्थानीय लोग और पड़ोसी इस घटना को चौंकाने वाला और हैरतअंगेज बता रहे हैं। सभी की राय है कि इस बच्चे ने बेहद होशियारी दिखाई और अपनी जान बचाई।
 

