शादी के जश्न में चली गोली, 8 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में शादी के जश्न के दौरान हुई फायरिंग की घटना में एक आठ वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना कोतवाली नगर क्षेत्र में 19 फरवरी को हुई थी। आरोपी के घर पर उसकी बेटी की शादी से एक दिन पहले अनुष्ठान चल रहा था, उसी दौरान गोली चलने से आठ वर्षीय रेयांश सोनी घायल हो गया।

लाइसेंसी पिस्तौल से चली गोली

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी के नाबालिग बेटे ने कथित तौर पर अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चला दी। गोली सीधे बच्चे के सिर में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

अस्पताल में चल रहा इलाज

घटना के बाद घायल बच्चे को तुरंत गौतम बुद्ध नगर जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

पुलिस ने बरामद किया हथियार

पुलिस ने आरोपी के पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल, एक मैगजीन, एक कारतूस और दो खाली खोखे बरामद किए हैं। मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके नाबालिग बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ केस

पुलिस अधीक्षक (नगर) शंकर प्रसाद ने बताया कि पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर 20 फरवरी को आरोपी पिता और उसके नाबालिग बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।



