'यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं है...' सड़क किनारे की दीवार पर लिखा, देखिए वीडियो...

सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र की सीमा के तहत दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रेलिंग के लिए बनी दीवार पर आपत्तिजनक वाक्य लिखे जाने का मामला प्रकाश में आया है। दीवार पर लिखा था, ''यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है।" पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

हिंदू रक्षा दल के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऊंचे लोहे के पुल के पास सड़क के किनारे एक दीवार पर हिंदी में लिखा था, ''यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है।'' साथ ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी लिखा था। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने इस संबंध में बिहारीगढ़ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2) (सार्वजनिक रूप से शरारत करने वाले और समूह या समुदायों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया है।



वीडियो की हो रही जांच

जैन ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो युवतियां कथित तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग के एलिवेटेड हिस्से की रेलिंग वाली दीवार पर पेंट से कुछ लिख रही हैं। वीडियो में उत्तराखंड में पंजीकृत नंबर प्लेट वाली एक कार भी दिखाई दे रही है। पुलिस ने कहा कि वीडियो की सच्चाई की जांच की जा रही है।