रंगों के बीच मौत से सामना: ग्रेटर नोएडा में मासूम के चेहरे के पार हुआ लोहे का सरिया, बाल-बाल बची जान

Greater Noida: बिसरख कोतवाली क्षेत्र के अजनारा होम सोसाइटी में होली की खुशियां उस वक्त चीख-पुकार में बदल गईं, जब ओपन पार्क एरिया में खेल रहे 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सोसाइटी परिसर में पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए गए नुकीले लोहे के सरियों ने मासूमों को लहूलुहान कर दिया। इस घटना के बाद पूरी सोसाइटी में बिल्डर और मेंटेनेंस विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है।

कैसे हुआ हादसा?

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सोमवार देर रात सोसाइटी के बच्चे पार्क में एक-दूसरे को रंग लगा रहे थे और पानी से खेल रहे थे। इसी दौरान दौड़ते समय एक 14 वर्षीय बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और वह पास में लगे पौधों की फेंसिंग (घेराबंदी) से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोहे का नुकीला सरिया सीधे बच्चे के मुंह के अंदर घुस गया। वहीं, उसके साथ खेल रहा एक अन्य बच्चा भी इसी सरिये की चपेट में आ गया, जिससे उसके माथे पर गहरी चोट आई। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और खून से लथपथ बच्चों को देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

अस्पताल में कराया गया भर्ती

परिजनों ने आनन-फानन में दोनों बच्चों को नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के मुंह से सरिया निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को छुट्टी दे दी गई। गनीमत रही कि सरिया किसी मुख्य नस या अंग तक नहीं पहुंचा, वरना बड़ा अनर्थ हो सकता था।

मेंटेनेंस और बिल्डर की लापरवाही पर उठे सवाल

सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि यह पूरी तरह से मैनेजमेंट की लापरवाही है। हरियाली बढ़ाने के नाम पर जो पौधे लगाए गए थे, उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए सरिए बेहद नुकीले और खतरनाक थे। पार्क बच्चों के खेलने की जगह है, वहाँ इस तरह के जानलेवा नुकीले सरिए लगाना सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। इस घटना के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अन्य सोसायटियों में रहने वाले अभिभावक भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।