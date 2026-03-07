Main Menu

  • आसमान में मौत से आमना-सामना! उड़ान भरते ही बंद हुई डिस्प्ले और फैलने लगा धुआं, बाल-बाल बचे डिप्टी CM केशव मौर्य

Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Mar, 2026 12:00 PM

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को एक बड़े हवाई हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। लखनऊ से कौशांबी के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद उनके सरकारी हेलीकॉप्टर में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। आसमान में...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को एक बड़े हवाई हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। लखनऊ से कौशांबी के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद उनके सरकारी हेलीकॉप्टर में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। आसमान में हेलीकॉप्टर के केबिन में अचानक धुआं भरने लगा और कंट्रोल पैनल की डिस्प्ले बंद हो गई, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट (चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई।

उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही मंडराया खतरा
जानकारी के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कौशांबी में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। इसके लिए उन्होंने लखनऊ के ला मार्टिनियर (La Marts) मैदान स्थित हेलीपैड से उड़ान भरी थी। अभी हेलीकॉप्टर को उड़े कुछ ही मिनट हुए थे कि केबिन में धुआं फैलने लगा। साथ ही पायलट के सामने लगी डिजिटल डिस्प्ले अचानक ठप हो गई।

पायलट की सूझबूझ और इमरजेंसी कॉल
हेलीकॉप्टर के भीतर अचानक पैदा हुए इस संकट से हड़कंप मच गया। पायलट ने बिना देरी किए तुरंत लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया और तकनीकी खराबी की जानकारी देते हुए आपातकालीन लैंडिंग की मांग की। अमौसी एयरपोर्ट पर प्राथमिकता के आधार पर रनवे खाली कराया गया और एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया।

सुरक्षित बाहर निकाले गए उपमुख्यमंत्री
जैसे ही हेलीकॉप्टर अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा, सुरक्षा कर्मियों और तकनीकी टीमों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उपमुख्यमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में डिप्टी सीएम या उनके स्टाफ के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई है।

तकनीकी जांच के आदेश
प्रारंभिक रिपोर्टों में इसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट माना जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग की तकनीकी विशेषज्ञों की टीम हेलीकॉप्टर की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि धुएं और डिस्प्ले बंद होने की असली वजह क्या थी। इस घटना के बाद उपमुख्यमंत्री के कौशांबी दौरे के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए।

