Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा: राजनाथ सिंह और सीएम योगी पहुंचे, उतारी रामलला की आरती

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा: राजनाथ सिंह और सीएम योगी पहुंचे, उतारी रामलला की आरती

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Dec, 2025 12:46 PM

second anniversary of ram mandir pran pratishtha

अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि अनुष्ठान...

अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि अनुष्ठान गणपति पूजा और मंडल पूजन के साथ शुरू हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने और राम लला की पूजा अर्चना की। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पूजा अर्चना का वीडियो क्लिप जारी करते हुए लिखा,''सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण का केंद्र बन रहा श्री अयोध्या धाम माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में...।''

 

इससे पहले ट्रस्टी मिश्रा ने बताया कि सिंह की मौजूदगी में रामलला का अभिषेक किया जाएगा और प्रकटोत्सव आरती की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर परिसर के निकास द्वार के पास अंगद टीला पर जनसमूह को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस समारोह में अयोध्या से लगभग 1200 संतों को आमंत्रित किया गया है। 

और ये भी पढ़े

इससे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर लिखा था, ''भारत की चेतना के उत्कर्ष की साक्षी बन रही श्री अयोध्या नगरी में आज प्रभु श्री रामलला के नूतन विग्रह के प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ का पावन दिन है।'' उन्होंने कहा, ''श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का विराजमान होना प्रतीक है कि सदियों के संघर्ष को समाप्ति मिली और वेदना को विराम मिला। हमारी तीन पीढ़ियों की साधना और संघर्ष, पूज्य साधु-संत गण के आशीर्वाद और 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास की परिणति है कि आज हम इस पावन पल के साक्षी बन रहे हैं।'' उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी । 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!