रे/प की नीयत से घुसा था घर… फरसा चला और खेल खत्म!—आरोपी को मारकर हथियार सहित थाने पहुंची युवती, सुनते ही पुलिस के उड़े होश

Banda News: बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मुरवल गांव में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां घर में अकेली रह रही एक 18 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म की कोशिश कर रहे पड़ोसी अधेड़ किसान की हत्या कर दी। घटना के बाद युवती खुद हथियार लेकर थाने पहुंची और पुलिस को पूरी बात बताई, जिससे पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, मुरवल गांव की रहने वाली युवती गुरुवार शाम करीब साढ़े तीन बजे घर में अकेली थी। उसी दौरान उसके घर के सामने रहने वाला करीब 50 वर्षीय किसान सुखराम प्रजापति मौका देखकर घर में घुस आया। आरोप है कि उसने युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। युवती ने इसका विरोध किया और घर में रखा फरसा उठाकर किसान के माथे पर वार कर दिया। वार इतना तेज था कि वह वहीं गिर पड़ा। इसके बाद युवती ने डंडे से उसे पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

थाने पहुंचकर किया कबूलनामा

घटना के बाद युवती फरसा हाथ में लेकर सीधे बबेरू कोतवाली पहुंची। उसने पुलिस से कहा कि उसने रेप की कोशिश करने आए व्यक्ति को मार डाला है। यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फोर्स और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने युवती को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के साथ हिरासत में ले लिया है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

जांच जारी

सीओ बबेरू सौरभ सिंह ने बताया कि युवती ने पूछताछ में कहा है कि किसान ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, इसी दौरान उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।