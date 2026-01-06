बांदा से हैरान कर देने वाला मामला: शादी से पहले टूटा भरोसा! दहेज ना मिलने पर मंगेतर ने की ये घिनौनी हरकत, दुल्हन पहुंची थाने

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Jan, 2026 10:47 AM
Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी से पहले ही होने वाली दुल्हन न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंच गई। युवती ने अपने मंगेतर और ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने और सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला बांदा जिले के मटौंध थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली एक युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पिता ने पिछले साल झांसी जिले के एक युवक से उसकी शादी तय की थी। शादी तय करते समय पारंपरिक रस्म ‘हाथ में रखना’ भी पूरा किया गया था, जिसमें पिता ने लड़के के हाथ में 11 हजार रुपये, फल, फूल और बर्तन रखकर रिश्ता पक्का किया था।
शादी तय होने के बाद बढ़ी दहेज की मांग
पीड़िता का आरोप है कि शादी तय होने के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज की अतिरिक्त मांग शुरू कर दी। युवती के अनुसार, आरोपी पक्ष दो लाख रुपये नकद और एक बाइक की मांग कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उसके पिता यह मांग पूरी करने में असमर्थ हैं। इसी बात से नाराज होकर ससुराल वाले अब शादी करने से इनकार कर रहे हैं।
गालियां, धमकियां और बदनामी का आरोप
युवती ने बताया कि जब उसने दहेज की मांग का विरोध किया तो उसे गालियां दी गईं और धमकाया गया। इतना ही नहीं, होने वाले पति पर आरोप है कि वह इंस्टाग्राम पर युवती के अश्लील फोटो और वीडियो पोस्ट कर उसे बदनाम कर रहा है। इससे पीड़िता मानसिक रूप से बेहद डरी और सहमी हुई है।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पीड़िता की शिकायत पर मटौंध थाना पुलिस ने आरोपी मंगेतर समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, धमकी देने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस का बयान
मटौंध थाना प्रभारी (SO) संदीप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपों की गहन जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।