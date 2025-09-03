Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • अगले दो वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत: सीएम योगी

अगले दो वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत: सीएम योगी

Edited By Pooja Gill,Updated: 03 Sep, 2025 03:19 PM

india will become the third largest economy

कानपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले दो वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान...

कानपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले दो वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में ‘समन्वय'से उद्योग-अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। अगले वर्ष तक कानपुर प्रदेशवासियों को एक नया मेडटेक का सेंटर उपलब्ध करा देगा।  

'पिछले 11 वर्षों में आपने बदलते भारत को देखा है'
सीएम योगी ने कहा ‘‘पिछले 11 वर्षों में आपने बदलते भारत को देखा है। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले दो वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक पुल का काम करेगा। 

'नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध सरकार' 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार स्टाटर्अप और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि राज्य और देश की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। इस कार्यक्रम में मंत्री राकेश सचान, आईआईटी निदेशक प्रो. मुनींद्र अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!