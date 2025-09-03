अगले दो वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत: सीएम योगी

कानपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले दो वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान...

कानपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले दो वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में ‘समन्वय'से उद्योग-अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। अगले वर्ष तक कानपुर प्रदेशवासियों को एक नया मेडटेक का सेंटर उपलब्ध करा देगा।

'पिछले 11 वर्षों में आपने बदलते भारत को देखा है'

सीएम योगी ने कहा ‘‘पिछले 11 वर्षों में आपने बदलते भारत को देखा है। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले दो वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक पुल का काम करेगा।

'नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध सरकार'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार स्टाटर्अप और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि राज्य और देश की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। इस कार्यक्रम में मंत्री राकेश सचान, आईआईटी निदेशक प्रो. मुनींद्र अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।