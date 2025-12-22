'देश में दो नमूने, एक यूपी में और दूसरा...' सीएम योगी के हमले के बाद भड़के अखिलेश यादव, X पर पोस्ट कर कहा....

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। यह सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। यह सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। सपा ने ''कोडीन का मामला पूरे प्रदेश में जाल की तरह फैला है और यह बहुत दिनों से चल रहा है, डब्‍लूएचओ ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके सेवन से सैकड़ों बच्‍चों की जान गई है। जिस पर योगी ने जवाब दिया। इसके बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है।

'देश में दो नमूने...'

सदन में चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली और यूपी के नेताओं की तुलना करते हुए कहा कि देश में दो 'नमूने' हैं, जिनमें से एक यहां बैठते हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यहां वाले 'बबुआ' भी जल्द ही इंग्लैंड की सैर सपाटे पर चले जाएंगे। सीएम ने कहा कि जब भी देश में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती है, तो कुछ लोग तुरंत विदेश भाग जाते हैं। सीएम के इस तीखे हमले के बाद सपा ने सदन से वॉक आउट कर दिया।



अखिलेश ने क्या कहा?

अखिलेश यादव ने सीएम योगी के हमले के बाद एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, ''आत्म-स्वीकृति! किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक-लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लाँघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा।''