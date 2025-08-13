लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के ''विकसित भारत संकल्प'' को हासिल करने में राज्य के प्रत्येक नागरिक को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।



विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को ''विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश'' विषय पर 24 घंटे के अनवरत संवाद श्रृंखला का प्रस्ताव रखते हुए खन्ना ने कहा, ‘‘योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार निरंतर आर्थिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उप्र देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और इस चर्चा में 2047 तक के विकास कार्य की योजनाओं पर विचार किया जाएगा।



खन्‍ना ने किसानों, युवाओं एवं महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों और भविष्य की योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा, ''आज हम इस स्थिति में आ गये हैं कि एक दीर्घकालीन विजन तैयार करें और इसके लिए आवश्यक है कि सभी सम्मानित सदस्य एकजुट होकर इस प्रयास के भागीदार बनें, ताकि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमारा देश एवं प्रदेश पूर्ण रूप से विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा, जब राज्य विकसित होने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाएंगे।