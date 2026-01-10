Main Menu

  • यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन, 38 बांग्लादेशी नागरिक कड़ी सुरक्षा में किए गए डिपोर्ट

Edited By Ramkesh,Updated: 10 Jan, 2026 06:53 PM

action taken against infiltrators in uttar pradesh 38 bangladeshi nationals

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित करके उनके देश वापस भेजने के लिए शनिवार को यहां से रवाना किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त (अभिसूचना) दिनेश सिंह ने बताया कि...

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित करके उनके देश वापस भेजने के लिए शनिवार को यहां से रवाना किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त (अभिसूचना) दिनेश सिंह ने बताया कि आगरा के सिकंदरा थानाक्षेत्र के सेक्टर-15 में अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी पकड़े गए और किसी के भी पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। 

उन्‍होंने कहा कि सभी को अदालत में पेश किया गया और इसके बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। सिंह के के अनुसार 38 बांग्लादेशियों में 23 पुरुष, सात महिलाएं और आठ बच्चे हैं। पुरुष और महिलाएं जेल में थे जबकि बच्चे बाल आश्रय गृह में रह रहे थे। 

उन्होंने बताया कि विदेशी अधिनियम के तहत सजा भुगत चुके आरोपियों और उनके बच्चों को शनिवार को भारत से निर्वासित करके उनके देश पहुंचाने के लिए आगरा से रवाना किया गया। सजा पूरी करने के बाद उन्हें शनिवार को वाहनों से बांग्लादेश सीमा तक भेजा गया। सिंह ने बताया कि उन्हें 13 जनवरी को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया जाएगा। 

