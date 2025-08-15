ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वीरों को सीएम ने किया नमन, कहा- विपरीत परिस्थितियों में सेना ने भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारत के वीरों को शुक्रवार को नमन किया और कहा कि जब सैनिक देश की सीमाओं पर सतर्क रहता है, तब देश उन सुनहरे सपनों को साकार कर पाता है जिन पर आज एक सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है।

आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराने के बाद उत्तर प्रदेश विधान भवन के बाहर राजधानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, देश ने भारत के 'सामर्थ्य' और 'शक्ति' के सफल क्रियान्वयन को देखा है।" उन्होंने कहा, "इस अवसर पर, मैं उन सभी वीर जवानों को नमन करता हूँ, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन को धूल चटाई और भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा।



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, "जब हमारा सैनिक देश की सीमाओं पर सजग रहता है, अपना शत-प्रतिशत योगदान देता है, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं और देश उन सुनहरे सपनों को देख पाता है जिन पर आज एक सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है।" इस अवसर पर आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि देश ने अपनी आज़ादी के 78 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा, "देश की आज़ादी अनंत बलिदानों का परिणाम है और यह हमसे बलिदान मांगती है।" मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।