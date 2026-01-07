Main Menu

ऑपरेशन खत्म, दर्द बढ़ता गया! लखनऊ के एरा हॉस्पिटल में मरीज के पेट में छूटा सर्जिकल औजार—13 डॉक्टरों पर FIR से मचा हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Jan, 2026 10:48 AM

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी अस्पताल में सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही के चलते मरीज के पेट में सर्जिकल औजार ही छूट गया। इस घटना ने न सिर्फ मरीज की जान खतरे में डाली, बल्कि निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके स्थित एरा हॉस्पिटल से जुड़ा है। एल्डिको सिटी की रहने वाली रूपा शर्मा ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में उनके ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने सर्जिकल औजार पेट में छोड़ दिया। ऑपरेशन के बाद उन्हें लगातार तेज दर्द और परेशानी होती रही। जब उन्होंने इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों से की, तो उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया।

दूसरे अस्पताल में हुआ खुलासा
लगातार बढ़ते दर्द के कारण रूपा शर्मा ने किसी दूसरे अस्पताल में जांच कराई। वहां एक्स-रे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उनके पेट में एक सर्जिकल औजार मौजूद है। इसके बाद दूसरे अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन कर उस औजार को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। इस पूरी घटना के कारण पीड़िता को शारीरिक के साथ-साथ मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी। इसके बाद रूपा शर्मा ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले को गंभीर मानते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया।

13 डॉक्टरों और दो मालिकों पर FIR
कोर्ट के आदेश के बाद ठाकुरगंज थाना पुलिस ने एरा हॉस्पिटल के 13 डॉक्टरों और अस्पताल के दो मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला एक बार फिर निजी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

