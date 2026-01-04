Main Menu

आज खेल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि जीवन की सफलता का माध्यम है: सीएम योगी

Edited By Pooja Gill,Updated: 04 Jan, 2026 04:41 PM

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में देश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी ने खेल जगत में नया इतिहास रच दिया। सिगरा स्थित नवनिर्मित डॉ. संपूर्णानंद स्पोट्र्स स्टेडियम में...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में देश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी ने खेल जगत में नया इतिहास रच दिया। सिगरा स्थित नवनिर्मित डॉ. संपूर्णानंद स्पोट्र्स स्टेडियम में 4 से 11 जनवरी तक आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी ने कहा आज खेल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन की सफलता का माध्यम है।       

'गरीबी रेखा से ऊपर उठकर नया भारत हर कोई देख रहा' 
इस अवसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। उन्होंने कहा,‘‘प्रधानमंत्री जी, यह आपकी अविनाशी काशी भव्य आयोजन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े ग्यारह वर्षों में पूरे भारत के समग्र विकास को सभी ने देखा है। भारत आधुनिकता के साथ नए संकल्पों के साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। आज सरकार की योजनाओं से जुड़कर गरीबी रेखा से ऊपर उठकर नया भारत हर कोई देख रहा है।      

'इस पूरे आयोजन के पीछे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है'
सीएम योगी ने कहा, ''खेलो इंडिया'' के माध्यम से खेल को लोगों ने नई द्दष्टि से समझा है। आज खेल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि जीवन की सफलता का माध्यम है। हर जनपद में विभिन्न खेलों के आयोजन निरंतर हो रहे हैं, जिससे खेल के आयाम बदल रहे हैं। गांव से लेकर शहर स्तर तक खेल की तमाम योजनाएं चल रही हैं और नई बन रही हैं। आज के इस पूरे आयोजन के पीछे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। खेलों में आए बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन है। उत्तर प्रदेश में पिछले आठ वर्षों में हर जनपद में स्टेडियम, ओपन जिम और खेलों को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। आज हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रहे हैं।    
 

