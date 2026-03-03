ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने मनाया जश्न, नाचते-झूमते हुए शेयर किया वीडियो, लिखा- वो दिन आ गया....

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित मौत की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने खासा ध्यान खींचा है। ईरानी मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री एलनाज नोरौजी ने एक वीडियो साझा कर कथित तौर पर इस खबर पर जश्न मनाया, जिसके बाद ऑनलाइन बहस तेज हो गई...

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित मौत की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने खासा ध्यान खींचा है। ईरानी मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री एलनाज नोरौजी ने एक वीडियो साझा कर कथित तौर पर इस खबर पर जश्न मनाया, जिसके बाद ऑनलाइन बहस तेज हो गई है। हालांकि, खामेनेई की मौत को लेकर आधिकारिक पुष्टि की स्पष्टता जरूरी है।



जश्न का वीडियो हुआ वायरल

Elnaz Norouzi ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह ‘Give It To Her’ गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि “हम एक तानाशाह की मौत का जश्न मना रहे हैं… खामेनेई चला गया।” वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। कुछ यूजर्स ने उनके बयान का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने इसे संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर गैर-जिम्मेदाराना करार दिया।



पहले भी उठा चुकी हैं आवाज

एलनाज नोरौजी पहले भी ईरान की राजनीतिक परिस्थितियों और वहां की सामाजिक पाबंदियों पर खुलकर अपनी राय रख चुकी हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि ईरान में लोगों की स्वतंत्रता सीमित की गई है और शासन व्यवस्था को लेकर उन्होंने आलोचनात्मक रुख अपनाया है। खामेनेई को लेकर आई खबरों के बाद उनका यह वीडियो उसी रुख की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है।



मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 फरवरी की देर रात अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमले की खबरें सामने आईं, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। ईरान के सुप्रीम लीडर Ali Khamenei की मौत को लेकर विभिन्न दावे किए जा रहे हैं, हालांकि आधिकारिक स्तर पर स्थिति को लेकर अलग-अलग सूचनाएं सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की घटनाओं की पुष्टि होती है, तो मिडिल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।



सोशल मीडिया पर जारी बहस

एलनाज नोरौजी का वीडियो उनके व्यक्तिगत राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। एक ओर जहां कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे हैं, वहीं अन्य इसे संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय हालात में असंवेदनशील प्रतिक्रिया मान रहे हैं। फिलहाल, खामेनेई की मौत से जुड़ी खबरों और क्षेत्रीय हालात पर वैश्विक नजर बनी हुई है।



