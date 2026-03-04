UP में गुंडई की हद पार! कार सवार ने पुलिसवाले की बाइक को मारी टक्कर... फिर 5 KM तक घसीटा, रोकने की कोशिश में 2 पुलिसकर्मी घायल

उत्तर प्रदेस के मऊ जिले में मंगलवार को एक कार चालक ने एक पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और भागने की कोशिश में उसे लगभग पांच किलोमीटर तक घसीटता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मऊ रोडवेज बस अड्डे के पास हुई इस घटना के बाद मिर्जाहदीपुरा चौक...

मऊ : उत्तर प्रदेस के मऊ जिले में मंगलवार को एक कार चालक ने एक पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और भागने की कोशिश में उसे लगभग पांच किलोमीटर तक घसीटता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मऊ रोडवेज बस अड्डे के पास हुई इस घटना के बाद मिर्जाहदीपुरा चौक तक लगभग पांच किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस ने कई बार वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने रफ्तार कम नहीं की।



पुलिस के मुताबिक वाहन चालक को रोकने की कोशिश कर रहे दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, आरोपी कार चालक की पहचान रस्तीपुर गांव के निवासी विवेक यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना में घायल सिपाही रविकांत की तहरीर पर शहर कोतवाली में आरोपी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है, जबकि फरार चालक की तलाश जारी है।

