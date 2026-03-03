Main Menu

  • Gold Rates Today: होली से पहले मुंह के बल गिरा सोने का भाव! 22K और 24K गोल्ड इतना सस्ता... खरीदारी से पहले जानें ताजा रेट

Edited By Purnima Singh,Updated: 03 Mar, 2026 05:53 PM

gold rates today fall marginally a day before holi

Gold Rates Today: 3 मार्च 2026 को होली के त्यौहार से एक दिन पहले देश में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव के चलते 2 मार्च को सोने के भाव में उछाल आया था, लेकिन आज कीमतों में थोड़ी...

Gold Rates Today: 3 मार्च 2026 को होली के त्यौहार से एक दिन पहले देश में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव के चलते 2 मार्च को सोने के भाव में उछाल आया था, लेकिन आज कीमतों में थोड़ी राहत देखने को मिली है। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है। होली पर सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट ज्यादा दिनों तक टिकने की संभावना नहीं है।

देश में आज सोने के भाव (Gold Rates Today)
देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने के रेट लगभग समान रहे:
दिल्ली: ₹1,70,650 प्रति 10 ग्राम
मुंबई: ₹1,70,650 प्रति 10 ग्राम
कोलकाता: ₹1,70,650 प्रति 10 ग्राम
जयपुर: ₹1,70,650 प्रति 10 ग्राम
चेन्नई: ₹1,70,830 प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद: ₹1,70,830 प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़: ₹1,70,650 प्रति 10 ग्राम

24 कैरेट सोना आज देश के अधिकांश शहरों में स्थिर भाव पर ट्रेड कर रहा है, जबकि चेन्नई और हैदराबाद में थोड़ी ऊंची कीमतें दर्ज हुईं।

22 कैरेट सोने के रेट
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार 22 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार हैं:
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर: ₹1,56,290 प्रति 10 ग्राम
चेन्नई, हैदराबाद: ₹1,56,590 प्रति 10 ग्राम
अन्य शहर: ₹1,56,290 के आसपास

18 कैरेट सोने की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यह 24 और 22 कैरेट से कम होता है। 

मिडिल ईस्ट तनाव और सोने की मांग
28 फरवरी को अमेरिका व इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें आईं और खामेनेई की मौत को लेकर चर्चाओं ने अनिश्चिता बढ़ाई, जिससे 2 मार्च को सोने की कीमतों में तेजी आई थी।

वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने व चांदी की ओर रुख करते हैं। हालांकि आज थोड़ी गिरावट आई है, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इजराइल-ईरान टकराव लंबा चलता है तो सोने की मांग फिर बढ़ सकती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें
COMEX सोना: 1.04% बढ़कर 5366.60 डॉलर प्रति औंस
चांदी: 0.91% बढ़कर 89.66 डॉलर प्रति किलो

वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। भारत में एमसीएक्स पर सोने के फ्यूचर्स भी मजबूत रहे और 2.53% की तेजी के साथ ₹1,66,199 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। चांदी थोड़ी कमजोर रही और 0.9% नीचे आई। आज 3 मार्च को होली के कारण शेयर बाजार बंद हैं, जबकि कुछ बैंक भी छुट्टी पर हैं।

विशेषज्ञ सलाह
सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों को रोजाना रेट अपडेट चेक करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि बाजार की स्थिति तेजी से बदल सकती है। मिडिल ईस्ट की घटनाओं से बाजार भाव प्रभावित हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। होली से पहले आज सोना थोड़ा सस्ता हुआ है, जिसे मौक़ा माना जा सकता है, लेकिन भविष्य की दिशा वैश्विक घटनाओं पर निर्भर करेगी।

