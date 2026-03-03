UP में खूंखार कुत्तों का कहर! 4 साल के मासूम को झुंड ने जिंदा नोचा, शव की हालत देखकर कांपा परिजनों का कलेजा

Edited By Purnima Singh,Updated: 03 Mar, 2026 04:24 PM



उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शाही थाना क्षेत्र के सुकली गांव में आवारा कुत्तों के हमले में चार वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार, सुकली गांव निवासी खुर्शीद...